Мир 11 марта 2024, 12:20 Рабочие в Финляндии устроили демарш против властей Yle: почти во всех финских портах остановились грузоперевозки из-за забастовки

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Утром 11 марта грузоперевозки приостановились почти во всех портах в Финляндии из-за забастовок профсоюзов. Об этом сообщил телеканал Yle.

По информации источника, причиной демарша рабочих стали реформы правительства на рынке труда.

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«Стартовавшая утром в понедельник забастовка поставила на паузу почти все грузовые перевозки в финских портах. Предварительно, она продлится около двух недель», — отметили журналисты.

Профсоюзы протестуют против реформ правительства Петтери Орпо, среди которых — выплаты по больничному листу, пенсионная реформа, страховые взносы, безработица, запрет забастовок и упрощение увольнений.

«Из-за забастовки приходящая в финские порты разгрузка товаров прекратится. Среди товаров есть и скоропортящиеся продукты, а также цветы и лекарства. Их отвезут на тех пассажирских судах, которые продолжили работу в обычном режиме», — добавили авторы материала.

В начале февраля крупные забастовки в Финляндии провели оружейные заводы.