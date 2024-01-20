Мир 20 января 2024, 00:20 Забастовки в Финляндии помешают поставкам снарядов для ВСУ Yle: забастовки в Финляндии снизят объемы поставок боеприпасов Украине РИА «Новости»

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Крупные забастовки в Финляндии повлияют на производство боеприпасов, что приведет к снижению объемов поставок на Украину. Об этом сообщила государственная телерадиокомпания Yle.

Индустриальный профсоюз Финляндии проведет забастовки на 1 и 2 февраля. В список объектов, на которых пройдут акции, попали четыре завода производителя боеприпасов Nammo. По мнению директора завода Пекка Химанка, если забастовка состоится, то это повлияет на поставки.

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«Мы ничего не ввозим напрямую на Украину, но туда товары доставляют Силы обороны и государство. Конечно, на них это окажет влияние», — пояснил он.

Главный управляющий завода Nammo в Лапуа Терхо Вольтти отметил, что о предстоящей забастовке стало известно уже давно. По его подсчетам, участниками протеста станут около 150 рабочих.

В Румынии фермеры продолжили забастовки после того, как провалились переговоры в Министерстве финансов. Протест земледельцев начался 10 января.