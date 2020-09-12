Рабочие стачкома «Беларуськалия» объявили о начале бессрочной забастовки

Стачечный комитет «Беларуськалия» объявил о старте бессрочной забастовки. Она связана с решением суда, который объявил о незаконности стачки, начатой 17 августа.

«Стачечный комитет продолжает свой протест, основываясь на следующем: международный пакт ООН „Об экономических, социальных и культурных правах“., ратифицирован Республикой Беларусь. Стачком объявляет бессрочную стачку — отказ от работы по политическим мотивам», — сообщили представители стачкома в официальном Telegram-канале.

Они пояснили, что решение о забастовке было принято после постановления суда, который определил, что стачка 17 августа была организована незаконно. Также представители стачкома принесли извинения работникам «Беларуськалия» за неправильную организацию акции.

Ранее рабочие предприятия создали стачечный комитет в знак несогласия с результатами президентских выборов в Белоруссии. Они решили начать забастовку с 17 августа. Однако остановить производство не удалось. Нарушились лишь некоторые технологические процессы.