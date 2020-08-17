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    17 августа 2020, 15:53

    Рудники «Беларуськалия» частично прекратили работу — профсоюз

    Андрей Иванов

    Сотрудники «Беларуськалия» намерены устроить забастовку. Шахтеры остановили работу рудников и сейчас ведут переговоры с руководством, как безболезненно прекратить работу предприятия. Об этом сообщил портал tut.by со ссылкой на одного из членов стачкома. В независимом профсоюзе эту информацию подтвердили РИА «Новости».
    Рудники «Беларуськалия» частично прекратили работу — профсоюз

    «Руда уже не идет, полностью остановлена работа на первом, втором, третьем и пятом рудоуправлениях. У нас еще продолжает работать фабрика», — приводит белорусский портал слова собеседника.

    Сотрудники «Беларуськалия» пригрозили 14 августа, что остановят работу, если их требования не выполнят. Рабочие хотят новых выборов, освобождения всех политзаключенных и отставки ответственных за насилие. Сейчас люди ведут переговоры, чтобы грамотно приостановить работу предприятия, чтобы потом его можно было безболезненно запустить.

    Ситуация обострилась в Белоруссии после выборов президента 9 августа. ЦИК объявил, что Лукашенко набрал 80,1% голосов, а Светлана Тихановская — 10,1%. После этого в стране начались массовые акции протеста. Со временем к протестующим присоединились работники предприятий.

    Утром 17 августа действующий глава Белорусского государства Александр Лукашенко встретился с работниками МЗКТ в Минске. Там он признался в своей жесткости, которая, по его словам, и помогла сохранить страну.

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