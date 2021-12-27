Пытавшегося ворваться в Виндзорский замок мужчину передали психиатрам

Британские полицейские задержали вооруженного парня, пытавшегося попасть на территорию Виндзорскиого замка. У молодого человека заподозрили расстройство психики, после чего передали его медикам.

«Мужчина был помещен под стражу, была проведена оценка его психического состояния. Он был помещен в специализированное учреждение в соответствии с законом о психическом здоровье и находится под наблюдением врачей», — привел ТАСС сообщение пресс-службы Скотленд-Ярда.

Сотрудники полиции заявили, что у парня забрали арбалет. Молодого человека подозревают в проникновении на частную территорию и незаконном владении оружием.

Ранее полиция Темзы сообщила, что вооруженный 19-летний британец попытался проникнуть в Виндзорский замок, где королева Великобритании Елизавета II праздновала Рождество. Злоумышленник не успел зайти ни в одно здание, так как его практически сразу поймали. Правоохранители выяснили, что молодой человек является жителем Саутгемптона. Членов королевской семьи незамедлительно проинформировали о случившемся.