Вооруженный парень попытался ворваться в Виндзорский замок в Великобритании

Вооруженный парень попытался прорвать в Виндзорский замок, где королева Великобритании Елизавета II празднует Рождество. Правоохранителям удалось поймать злоумышленника.

По информации полиции Темзы, 19-летнего жителя Саутгемптона арестовали после попытки ворваться в Виндзорский замок.

«Мужчина был задержан по подозрению в нарушении или незаконном проникновении на охраняемую территорию и хранении наступательного оружия. В настоящее время он остается под стражей», — сообщила суперинтендант Ребекка Мирс. Ее слова привело издание The Guardian.

Правоохранители отметили, что молодого человека поймали сразу же после того, как он попал на территорию замка. Злоумышленник не успел проникнуть ни в одно здание. Членов королевской семьи сразу же проинформировали о случившемся.

Королева Елизавета II проводит эти рождественские каникулы в Виндзоре. Обычно она остается в поместье в Восточной Англии, но в этот раз решила провести праздник в другом месте. Королева уже выступила с рождественским посланием к нации. В своем обращении она поделилась переживаниями по поводу смерти своего мужа, принца Филиппа.