Эксклюзив 14 марта 2024, 12:14 «Пытаются показать, что что-то могут». Ударам ВСУ по Белгороду нашли объяснение Эксперт Литовкин: ВСУ бьют по Белгороду в надежде получить деньги от Запада РИА «Новости»

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Украинские военнослужащие усилили атаки по Белгородской области, чтобы привлечь внимание западных стран и получить финансирование. Такое мнение «360» высказал военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин.

По его словам, чем больше у ВСУ поражений на фронте, тем сильнее они хотят терроризировать жителей приграничных регионов России. Эксперт назвал это террором «в неприглядном виде».

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«Украинские военные преследуют несколько целей: с одной стороны, мстят за потерянные территории, с другой — хотят сорвать выборы хотя бы в одном регионе, с третьей — хотят показать населению, что власти не в состоянии их защитить. И четвертое — они хотят показать своим кураторам, что что-то могут, чтобы им выделяли финансирование, передавали оружие и боеприпасы», — поделился собеседник.

Он подчеркнул, что ВСУ стараются атаковать гражданскую инфраструктуру, в том числе жилые дома. Кроме того, они бьют по складам с горюче-смазочными материалами, нефтеперерабатывающим заводам.

«Выбирают такие объекты, чтобы привлечь внимание прессы. Это показательные акции, чтобы о них говорили», — подытожил Литовкин.

В четверг, 14 марта, в Белгороде объявили ракетную опасность. В результате ударов со стороны ВСУ ранения получили шесть человек.