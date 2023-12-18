Мир 18 декабря 2023, 15:07 Путина захотели увидеть на саммите G20 в Бразилии Советник президента Бразилии Аморим: хотим, чтобы Путин приехал на саммит G20 РИА «Новости»

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Бразилия хочет, чтобы российский президент Владимир Путин прибыл на саммит «Большой двадцатки» во второй половине 2024 года в Рио-де-Жанейро. Об этом изданию UOL сообщил советник бразильского лидера Селсу Аморим.

По его словам, Бразилия готова принять всех лидеров объединения G20, однако стране нужно найти выход из ситуации в связи с возможным визитом Путина из-за ордера на его арест Международным уголовным судом.

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«Невозможно игнорировать Россию. Мы должны смотреть на ситуацию реально и сделать все, что от нас требуется», — сказал Аморим.

Бразильский президент Лула да Силва отмечал, что Владимиру Путину пришлют официальное приглашение на саммит G20, несмотря на ордер МУС. По его словам, российский лидер должен самостоятельно оценить все риски поездки на саммит.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Россия точно примет участие в саммите «Большой двадцатки», но формат пока неизвестен.