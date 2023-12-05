Власть 05 декабря 2023, 12:33 Россия примет участие в саммите G20 в Бразилии Песков: формат участия Путина в саммите G20 пока не утвердили РИА «Новости»

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Россия продолжит участвовать в мероприятиях G20. Но формат, в котором президент Владимир Путин присоединится к саммиту 2024 года в Бразилия, пока не определили. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил на брифинге, что еще говорить об этом слишком рано.

«Пока до этого еще дело не дошло. В любом случае, так или иначе Россия продолжает принимать участие в форуме», — сказал он.

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил, что пригласит Владимира Путина на саммит, невзирая на ордер Международного уголовного суда.

Россия, по его словам, самостоятельно оценит риски и примет решение о возможности личного участия. Бразильский лидер обещал, что пока он возглавляет страну, российского президента в ней не арестуют.

В 2024 году саммит G20 пройдет в Бразилии, в 2025 году — в ЮАР, в 2026 году — в США. В 2023 году встреча «Группы двадцати» прошла в Индии, и ее назвали самой тяжелой в истории объединения.