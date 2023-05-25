Общество 25 мая 2023, 10:53 Путин проведет отдельные встречи с Пашиняном и Алиевым Песков: Путин встретится с Пашиняном и Алиевым, затем пройдут трехсторонние переговоры РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин 25 мая проведет отдельные двусторонние встречи с премьером Армении Николом Пашиняном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. О рабочем графике главы государства журналистам рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

По словам Пескова, после встреч с Пашиняном и Алиевым у политиков состоятся трехсторонние переговоры.

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Переговоры между Арменией и Азербайджаном нацелены на подписание соглашения «О мире и установлении межгосударственных отношений».

После встречи с участием президентом России консультации продолжатся на саммите Европейского политического сообщества. Он пройдет в июне в Молдавии.

В них примут участие председатель Европейского совета Шарль Мишель, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Пашинян допускал, что документ могут подписать именно на этой встрече, напомнил РБК.

Песков в апреле отмечал, что Россия готова поприветствовать любые шаги Армении и Азербайджана, которые приведут к разрядке напряженной ситуации в Нагорном Карабахе. По его мнению, единственной реальной базой для разрешения конфликта остаются трехсторонние договоренности.