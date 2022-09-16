Путин заявил об успешном развитии отношений России и Азербайджана | 360°

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Путин заявил об успешном развитии отношений России и Азербайджана

Президент Путин заявил об успешности торговых отношений России и Азербайджана

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Отношения России и Азербайджана развиваются высокими темпами, торговый оборот двух стран постоянно растет. Об этом на двухсторонней встрече с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде заявил российский лидер Владимир Путин, написал ТАСС.

«Нужно отметить, что отношения двух стран развиваются успешно. Растет объем инвестиций и взаимной торговли, мы сотрудничаем по линии парламентов, ведомств и министерств», — сказал он.

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Путин добавил, что в течение дня обменялся с Алиевым мнениями о развитии двусторонних отношений, ситуации в регионе и взаимодействию в рамках ШОС.

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Алиев согласился с оценкой Путина, отметив положительную динамику в сотрудничестве государств после заключения декларации о союзническом взаимодействии.

«Азербайджан видит положительную динамику в отношениях с Россией, между нами подписаны важные документы по работе различных отраслей», — сказал он.

Саммит ШОС в Самарканде проходит 15 и 16 сентября. Ранее Путин также провел переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином, написал RT.

Россия

Владимир Путин

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