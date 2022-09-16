Путин заявил об успешном развитии отношений России и Азербайджана | 360°

Мир 16 сентября 2022, 18:41 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Путин заявил об успешном развитии отношений России и Азербайджана Президент Путин заявил об успешности торговых отношений России и Азербайджана РИА Новости

Читать 360tv в

Отношения России и Азербайджана развиваются высокими темпами, торговый оборот двух стран постоянно растет. Об этом на двухсторонней встрече с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде заявил российский лидер Владимир Путин, написал ТАСС.

«Нужно отметить, что отношения двух стран развиваются успешно. Растет объем инвестиций и взаимной торговли, мы сотрудничаем по линии парламентов, ведомств и министерств», — сказал он.

Реклама

Путин добавил, что в течение дня обменялся с Алиевым мнениями о развитии двусторонних отношений, ситуации в регионе и взаимодействию в рамках ШОС.

Реклама

Алиев согласился с оценкой Путина, отметив положительную динамику в сотрудничестве государств после заключения декларации о союзническом взаимодействии.

«Азербайджан видит положительную динамику в отношениях с Россией, между нами подписаны важные документы по работе различных отраслей», — сказал он.

Саммит ШОС в Самарканде проходит 15 и 16 сентября. Ранее Путин также провел переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином, написал RT.

0 0 0 0 0 0