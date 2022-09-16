Встреча Путина и Си Цзиньпина изменит мировой порядок | 360°

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Встреча Путина и Си Цзиньпина изменит мировой порядок

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Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде изменит мировой порядок. Таким мнением поделился обозреватель американской газеты The Epoch Times Эндрю Торнбрук. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что встреча политиков станет решающей. В ходе беседы они обсудят важнейшие мировые вопросы, в том числе ситуацию на Украине.

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«Китай к украинскому кризису подходит сбалансированно, четко заявляет о понимании причин, которые вынудили Россию начать специальную военную операцию, и этот вопрос, конечно, будет обстоятельно обсужден в ходе предстоящего контакта», — отметил Ушаков.

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