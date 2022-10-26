Путин заявил, что США используют Украину как таран против России | 360°

Важное 26 октября 2022, 15:00 Путин заявил, что США используют Украину как таран против России Президент Путин: Соединенные Штаты сделали из Украины таран против России

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США накачивают вооружением Украину, несмотря на публичные заявления киевских властей о желании получить ядерное оружие. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с руководителями делегаций 51-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

«Страна фактически потеряла суверенитет и напрямую управляется из США, которые используют ее как таран против России, против нашего Союзного государства с Республикой Беларусь», — отметил российский лидер.

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По словам главы государства, Украину превратили в полигон для биологических экспериментов, а теперь накачивают оружием. Страна стала инструментом внешней политики США, практически потеряла суверенитет.

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Президент обратил внимание, что Запад оставляет без внимания публичное заявление украинских властей о желании заполучить ядерное оружие.

«Оставляют без внимания заявления киевского режима о желании заполучить ядерное оружие. Ведь сказано было публично со стороны киевских властей об этом — нет, все помалкивают», — констатировал глава государства.

Путин также напомнил о планах Украины использовать для провокации так называемую «грязную бомбу».

Президент заявил, что мир становится многополярным, но некоторые страны пытаются сохранить свою ненадежную гегемонию.