Мир 09 февраля 2024, 07:26 Путин заявил, что спрашивал Зеленского о причинах поддержки неонацистов Телеканал «360»

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Президент Владимир Путин рассказал подробности его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Деталями глава государства поделился в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном. Интервью опубликовали на сайте репортера.

Путин отметил, что спрашивал Зеленского о причинах поддержки неонацистов.

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«Я говорю: „Володя, что ты делаешь? Почему вы сегодня поддерживаете неонацистов в Украине, в то время как ваш дед боролся с фашизмом?“» — указал глава государства.

Российский лидер напомнил Зеленскому, что его дед сражался с фашизмом во время Второй мировой войны. Глава Украины прокомментировал эти слова, но Путин отказался озвучить ответ. По его мнению, рассказывать об этом будет неправильно с его стороны.

Он добавил, что Зеленский, будучи президентом, понял две вещи. По мнению Путина, украинский лидер решил сотрудничать, а не конфликтовать с неонацистами из-за их агрессивности. Второй причиной стал тот факт, что Запад поддержит любые антироссийские силы, сообщил глава России.

Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным опубликовали 9 февраля. Видеозапись набрала более 40,5 миллионов просмотров.