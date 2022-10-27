Путин заявил, что в современном мире никому не удастся отсидеться | 360°

Мир 27 октября 2022, 17:27 Путин заявил, что в современном мире никому не удастся отсидеться Президент России Путин: в современном мире отсидеться вряд ли удастся

Читать 360tv в

В современном мире ни одной из стран не удастся отсидеться в стороне. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«В современном мире отсидеться вряд ли удастся, посеявший ветер пожнет бурю», — заявил президент.

Реклама

Путин напомнил, что Россия выдвигала предложения по коллективной безопасности, но их никто не принял к рассмотрению.

Реклама

«Перед человечеством, по сути, два пути: дальше накапливать груз проблем или все же вместе найти решения, способные сделать наш мир более стабильным и более безопасным», — добавил он.

Российский лидер признался, что всегда верил в силу здравого смысла, поэтому рано или поздно придется начать диалог об общем будущем всего мира.

Также Путин заявлял, что диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» стали запредельным шагом.