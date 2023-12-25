25 декабря 2023, 18:58
Путин выразил надежду на дальнейшее развитие ЕАЭС
Президент Владимир Путин заявил, что рассчитывает принять декларацию о дальнейшем развитии Евразийского экономического союза. Об этом он рассказал во время саммита Высшего совета ЕАЭС в Санкт-Петербурге, сообщило РИА «Новости».
«По сути это новый документ программного характера <…> Рассчитываю, что мы с вами утвердим декларацию, оформив это соответствующим решением», — указал российский лидер.
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Глава государства отметил, что входящие в международную организацию страны активно сотрудничают во многих сферах, в том числе и в экономике. Он назвал развитие партнерства в рамках ЕАЭС динамичным и успешным.
Встреча лидеров объединения проходит в Президентской библиотеке, в заседании приняли участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал участие Путина в международных мероприятиях в Петербурге. Глава государства посетит 26 декабря неформальный саммит СНГ, подчеркнул пресс-секретарь президента.
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