Мир 07 апреля 2024, 01:26 Путин вынудил Норвегию резко нарастить расходы на оборону — СМИ Politico: Норвегия потратила 152 миллиарда долларов на оборону из-за Путина Unsplash

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В Норвегии расходы на оборону выросли до рекордных 152 миллиардов долларов. Об этом сообщил журнал Politico.

Причиной резкого увеличения финансирования в сфере безопасности стал конфликт на Украине и внешнеполитическая деятельность президента России Владимира Путина, отметил автор статьи.

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Руководство скандинавской страны также заявило об увеличении оборонного бюджета на 56 миллиардов долларов на 12-летний срок.

«Поскольку ситуация в области безопасности ухудшается, нам нужно тратить больше средств и уделять больше внимания обороне», — подчеркнул премьер-министр Йонас Гар Сторе.

Ранее глава МИД страны Эспен Барт Эйде заявил, что норвежская сторона не исключает оправку своих войск на Украину в будущем. При этом, по его словам, у нее нет никакого желания быть непосредственным участником конфликта.