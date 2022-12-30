Мир 30 декабря 2022, 13:53 Путин в начале 2000-х предлагал провести газопровод в Британию через Балтику — СМИ BBC: президент РФ Путин 20 лет назад предлагал построить газопровод в Британию РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин в начале 2000-х годов предлагал построить газопровод в Британию через Балтику. Об этом сообщила «Би-би-си», сославшись на рассекреченные архивные документы британского правительства.

В то время между Россией и Британией были хорошие отношения, премьером был Тони Блэр. Путин «тепло отзывался» о «близких связях» двух стран, сообщило издание.

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«По этим же причинам Путин даже предложил проект строительства газового трубопровода через Балтийское море для доставки [российского] газа в Великобританию», — поясняется в публикации.

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Из тех же архивов также стало известно, что Блэр тоже с симпатией относился к Путину и называл его «настоящим патриотом России».

Также в британских архивах есть информация о том, что экс-премьер Италии Сильвио Берлускони предлагал отправить российского президента в качестве миротворца в конфликте между Индией и Пакистаном. Идея не понравилась Кондолизе Райс, занимавшей пост госсекретаря США, — она сочла, что это лишь осложнит выход из конфликта.