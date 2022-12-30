Мир 30 декабря 2022, 10:55 Берлускони рассматривал Путина как миротворца в конфликте Индии и Пакистана — СМИ The Times: Италия предлагала сделать Путина миротворцем в конфликте Индии и Пакистана Викимедиа

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Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони в мае 2002 года предлагал отправить российского президента Владимира Путина миротворцем для разрешения конфликта между Индией и Пакистаном. Об этом написала британская газета The Times со ссылкой на рассекреченные материалы национального архива страны.

По данным издания, предложение прозвучало во время обеда мировых лидеров в рамках Совета Россия — НАТО. Кондолиза Райс, которая в то время была госсекретарем Соединенных Штатов, отвергла идею Берлускони, назвав ее «ужасной» и предположив, что этот шаг только осложнил бы выход из конфликта.

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В 2013 году Берлускони высказался о Путине как о «лучшем политике в мире» и указал на то, что его имидж — «абсолютная противоположность тому, кто он есть на самом деле».

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После начала спецоперации бывший итальянский премьер не раз делал заявления по этому поводу. В частности, он обвинил в обострении конфликта на Украине ее президента Владимира Зеленского и предлагал себя в качестве посредника между Россией и Украиной.

В ноябре британские СМИ писали, что Берлускони хочет уговорить Путина пойти на переговоры с Украиной. В одном из недавних интервью он призвал к урегулированию конфликта, но обращался при этом в основном к США. По мнению Сильвио Берлускони, «слабая надежда» на начало мирных переговоров есть.