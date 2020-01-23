Путин в Израиле открыл монумент жертвам блокады Ленинграда

Президент Владимир Путин открыл мемориал «Свеча памяти» в Иерусалиме. Монумент посвящен жителям блокадного Ленинграда.

Церемония прошла в парке «Сакер». На ней присутствовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с женой Сарой Нетаньяху, мэр Иерусалима Моше Леон и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщил «Интерфакс».

Памятник установили в центре Иерусалима рядом со зданием Кнессета и МИД Израиля. Мемориал будет напоминать о подвиге защитников блокадного Ленинграда. Идею создать такой монумент предложили ветераны Великой Отечественной войны и блокадники, живущие в Израиле. Их поддержали еврейские общественные организации Израиля и России. Монумент проектировали архитекторы из Санкт-Петербурга и Израиля.

Капсулу с землей Пискаревского мемориального кладбища(крупнейшее братское захоронение Второй мировой войны) заложили в основании памятника. На восьмиметровом монументе написали текст на русском, английском и иврите. Он рассказывает о блокаде. На мемориале находится и символ Холокоста — звезда Давида.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. Она продолжалась до 27 января 1944 года. В городе не хватало еды и топлива. По разным данным, за это время погибло от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек. Не последнюю роль в этом сыграли и холодные зимы.

Несколько днем назад, 18 января, Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» в память о героях блокады Ленинграда.