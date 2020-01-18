Путин возложил цветы к «Рубежному камню» в память о героях блокады Ленинграда

Президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» в честь 77-й годовщины прорыва блокады Ленинграда. В этом районе в годы Великой Отечественной войны был ранен отец Путина.

«Президент посетил военно-исторический комплекс „Невский пятачок“, где возложил цветы к мемориалу „Рубежный камень“», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Мемориал «Рубежный камень» установлен в память о погибших героях, отдавших жизни за спасение Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

18 января Владимир Путин также возложит цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище Петербурга, осмотрит трехмерную панораму «Память говорит. Дорога через войну», посетит Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. На этот день у президента запланирована встреча с ветеранами и представителями патриотических организаций.

Невским пятачком называют условное обозначение плацдарма на левом берегу Невы, который находился под контролем советских войск с сентября 1941 года до апреля 1942 года. Плацдарм был сдан на несколько месяцев, но в сентября 1942-го вновь захвачен.