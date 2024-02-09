Мир 09 февраля 2024, 05:21 Путин усомнился в компетентности властей Германии Путин усомнился в компетентности властей ФРГ в ситуации с Украиной РИА «Новости»

Читать 360tv в

Германия превратилась во второго по объему помощи спонсора киевского режима после США, однако Украина отказалась пускать газ в немецкие хранилища по своей территории. Об этом в разговоре с журналистом Такером Карлсоном заявил президент России Владимир Путин.

«Немцы дают Украине деньги и оружие, это второй спонсор после США по объемам переданной помощи. Но по украинской территории проходят два газовых маршрута. Они взяли и закрыли один из них. Открывайте его и получите газ из России. Почему бы Германии не сказать об этом Украине?» — задался вопросом он.

Реклама

После этих слов Путин постучал по дереву и добавил: «Что в голове у них, что здесь — одно и то же. Там некомпетентные люди». Он также напомнил, что Германия покупает европейский СПГ втридорога.

«Пусть спросят Украину, почему они не дают существовать немецкой экономике, откуда получают деньги. Спросите у них, почему так происходит», — добавил глава государства.

Ранее Путин заявил, что Германия прекратила руководствоваться национальными экономическими интересами и думает лишь о коллективном Западе.