Мир 09 февраля 2024, 05:09 Трудно найти логику. Действия властей Германии удивили Путина Путин: власти Германии руководствуются интересами коллективного Запада РИА «Новости»

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Нынешние власти Германии руководствуются исключительно интересами коллективного Запада, а не собственной страны. Об этом в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном рассказал президент России Владимир Путин.

«Текущее руководство Германии руководствуется интересами коллективного Запада, а не своими собственными. Меня это удивляет. Логику в их действии или бездействии найти трудно», — отметил он.

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Глава государства признался, что усомнился в компетентности немецкого правительства на фоне украинского кризиса.

«Дело не только во взорванном „Северном потоке — 1“. Ведь „Северный поток — 2“ тоже повредили, но труба цела, по ней можно отправлять газ в Европу, однако Германия его не открывает. Мы со своей стороны готовы, пожалуйста», — добавил Путин.

В сентябре 2022 года на газопроводах «Северный поток» произошли взрывы. Генеральная прокуратура России начала рассмотрение дела об акте международного терроризма.

Ранее Путин намекнул Карлсону, что США причастны к терактам на экспортных газопроводах.