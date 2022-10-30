Путин указал на укрепление связей стран благодаря Обществу российско-китайской дружбы | 360°

Мир 30 октября 2022, 18:47 Путин указал на укрепление связей стран благодаря Обществу российско-китайской дружбы Президент Путин поздравил Общество российско-китайской дружбы с 65-летием Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Президент России Владимир Путин направил телеграмму с поздравлением участникам торжественного собрания по случаю 65-летия Общества российско-китайской дружбы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

По словам Путина, за прошедшие годы в неправительственную организацию вошли видные общественные деятели, азиатские ученые, представители культурной и образовательной сфер.

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«Неустанно работая на благо наших стран и народов, она снискала высокий авторитет, стала по-настоящему востребованным и эффективным инструментом народной дипломатии. Активно действует более 20 региональных отделений общества дружбы, которые реализуют полезные проекты в самых различных областях», — отметил российский лидер.

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Глава государства указал на многоплановую и созидательную работу общества, которая будет и дальше способствовать укреплению отношений России и Китая, «всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия».

В России, добавил Путин, особое внимание уделяют привлечению молодежи к изучению языка, истории и культуры Китая, а также распространению научной и просветительской литературы.

Ранее президент России поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека ЦК Компартии Китая. Российский лидер отметил, что будет рад продолжению «конструктивного диалога и тесной совместной работы».