13 марта 2024, 07:57
Путин указал на последствия ввода польских войск на Украину
Путин: если власти Польши введут войска на Украину, то они уже не уйдут оттуда
Если власти Польши введут свои войска на Украину, то они уже не уйдут оттуда. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА «Новости».
«Если, скажем, польские войска войдут на территорию Украины для, как это звучит, прикрытия украинско-белорусской границы <…>, то думаю, что польские войска оттуда уже не уйдут никогда. Ну мне так кажется», — подчеркнул глава государства.
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По его словам, в таком случае польские власти захотят вернуть свои исторические земли, которые «отобрал отец народов Иосиф Сталин» и передал их Украине.
Также российский лидер отреагировал на слитый в Сеть разговор немецких офицеров о возможной атаке Крымского моста. Путин назвал рассуждения военных бундесвера фантазиями, которые направлены на то, чтобы напугать Россию. Он указал на то, что даже если немецкие ракеты Taurus попадут в часть моста, являющейся российской территорией, то это станет нарушением конституции самой Германии.
Интервью
Владимир Путин
Украина
Польша
Иосиф Сталин
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