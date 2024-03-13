Мир 13 марта 2024, 07:57 Путин указал на последствия ввода польских войск на Украину Путин: если власти Польши введут войска на Украину, то они уже не уйдут оттуда Pxhere

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Если власти Польши введут свои войска на Украину, то они уже не уйдут оттуда. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА «Новости».

«Если, скажем, польские войска войдут на территорию Украины для, как это звучит, прикрытия украинско-белорусской границы <…>, то думаю, что польские войска оттуда уже не уйдут никогда. Ну мне так кажется», — подчеркнул глава государства.

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По его словам, в таком случае польские власти захотят вернуть свои исторические земли, которые «отобрал отец народов Иосиф Сталин» и передал их Украине.

Также российский лидер отреагировал на слитый в Сеть разговор немецких офицеров о возможной атаке Крымского моста. Путин назвал рассуждения военных бундесвера фантазиями, которые направлены на то, чтобы напугать Россию. Он указал на то, что даже если немецкие ракеты Taurus попадут в часть моста, являющейся российской территорией, то это станет нарушением конституции самой Германии.