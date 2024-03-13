Мир 13 марта 2024, 07:50 Путин назвал фантазиями угрозы немецких военных взорвать Крымский мост Путин: немецкие офицеры фантазируют, угрожая ударить по Крымскому мосту РИА «Новости»

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Рассуждения высокопоставленных военных в Германии о вероятном подрыве Крымского моста является фантазией, они призваны лишь напугать Россию. Об этом в беседе с журналистом Дмитрием Киселевым заявил президент Владимир Путин.

«Они сами себя подбадривают, фантазируют, это во-первых. Они стараются запугать нас, это во-вторых. Для Германии тут есть проблемы конституционного характера. Если их ракеты Taurus попадут в часть моста, которая даже по их пониманию является российской территорией, то это станет нарушением конституции ФРГ», — объяснил глава государства.

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Президент отметил, что оппозиционные фракции в Германии ведут себя еще более агрессивно, чем действующая власть.

«Последим, до чего там договорятся. Мы за этим внимательно следим», — добавил он.

Ранее журналистка Маргарита Симоньян опубликовала беседу офицеров немецкой армии о планах по атаке на Крымский мост. Глава Минобороны Борис Писториус отмечал, что утечка важных данных произошла из-за использования военными незащищенного канала связи.