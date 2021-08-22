Путин связал ситуацию в Афганистане с безопасностью России

Ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к безопасности России. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Он подчеркнул, что российские власти в контакте с Западом будут делать все возможное, чтобы сохранить стабильность в южноазиатской республике. По словам Путина, Россия не должна пустить на свою территорию боевиков под видом беженцев.

Боевики движения «Талибан»* 15 августа вошли в Кабул, заняли президентский дворец и захватили власть в Афганистане. Бывшее руководство страны бежало за границу.

Сотни тысяч местных жителей бросились в международный аэропорт столицы, чтобы выбраться из республики. Там началась паника, во время которой погибли люди. Чтобы эвакуировать всех, кто сейчас находится в аэропорту, воздушную гавань Кабула закроют на 48 часов. Талибы* возложили ответственность за хаос на Соединенные Штаты.

Бывший президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Алабаме заявил, что действующий глава американского государства Джо Байден сдал позиции и встал перед талибами* на колени.

* «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.