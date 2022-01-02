Путин созвонился с Эрдоганом ради продолжения сотрудничества

Состоялся телефонный разговор между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом. В теме разговора были гарантии безопасности.

«Были затронуты международные темы, включая известные предложения о выработке юридически оформленных договоренностей, гарантирующих безопасность Российской Федерации, ситуацию в Закавказье, вопросы сирийского и ливийского урегулирования», — рассказали в пресс-службе Кремля.

Путин и Эрдоган подвели основные итоги сотрудничества и подтвердили настрой на взаимовыгодное партнерство, а также не забыли поздравить друг друга с наступившим Новым годом. Личный контакт между ними будет продолжаться.

Ранее сообщалось, что Турция готова стать посредником в переговорах России и Украины. Об этом Эрдоган заявил журналистам в самолете, когда летел в Турцию после визита в Туркмению. Он подчеркнул, что выступает за мир в регионе и что много раз обсуждал возможное посредничество с Путиным.