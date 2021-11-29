Турция вызвалась в посредники между Россией и Украиной

Турция готова стать посредником в переговорах России и Украины. Об этом президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам в самолете, когда летел в Турцию после визита в Туркмению. Его слова процитировал телеканал NTV.

«Мы за мир в регионе… Мы много раз обсуждали эти вопросы с дружественной Россией и особенно с [президентом РФ Владимиром] Путиным. Мы готовы к посредничеству, проводя переговоры как с Украиной, так и с господином Путиным. Мы хотели бы участвовать в решении этого вопроса», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев через Эрдогана передал Москве список из 450 граждан Украины. Речь идет о людях, которых якобы удерживают в Донбассе и России — Киев ожидает от Москвы ответный список. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос журналистов о передаче этого списка.

Песков также отметил, что сейчас не ведется подготовка встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Перспективы их возможной встречи пока не просматриваются, потому что Киев взял курс на выход из Минских соглашений.