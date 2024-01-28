Власть 28 января 2024, 14:43 Путин дал старт эксплуатации зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде

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Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко приняли участие в церемонии ввода зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде в опытную эксплуатацию. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Лидеры двух стран участвовали в церемонии в режиме видео-конференц-связи.

«Новая станция позволит укрепить сотрудничество ученых из разных стран, станет открытой площадкой для решения актуальных проблем в сфере изучения природы и окружающей среды и, конечно, для продвижения совместных научных инновационных программ в рамках Союзного государства России и Белоруссии», — рассказал Путин.

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Станция «Восток», основанная в 1957 году, находится на ледяном куполе Антарктиды на высоте три с половиной тысячи метров. Новый зимовочный комплекс состоит из пяти блоков площадью свыше трех тысяч «квадратов». Модульная конструкция свободно вмещает до 15 человек в зимовочный период и до 35 — в сезонный.

Накануне, 27 января, Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии мемориала в память о мирных жителях Советского Союза — жертв нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. Церемония прошла в Ленинградской области. Президенты возложили цветы к Вечному огню.