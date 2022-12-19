Мир 19 декабря 2022, 21:05 Путин счел переговоры с Лукашенко результативными Президент Путин назвал встречу с Лукашенко «очень результативной» YouTube

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Президент России Владимир Путин оценил переговоры с Александром Лукашенко в расширенном составе, назвав их результативными. Об этом сообщило БелТА.

По словам российского лидера, ключевыми аспектами сотрудничества России и Белоруссии является сфера промышленной кооперации и сельского хозяйства.

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Лукашенко выразил благодарность Путину за то, что тот нашел время обсудить весь комплекс вопросов белорусско-российских отношений. Президент Белоруссии выразил уверенность, что «люди оценят решения, которые здесь приняли на сегодняшний день».

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Владимир Путин прибыл 19 декабря с рабочим визитом в Минск. Глава государства обсудил с белорусским коллегой тему безопасности и вопросы, связанные с экономикой и энергетикой.

Президент РФ указал на приоритетность развития экономических связей в отношениях России и Белоруссии. Он отметил, что в 2022 году товарооборот между государствами прогнозируется на уровне 40 миллиардов долларов, что станет рекордным показателем для двух государств.