Мир 31 мая 2023, 22:41 Путин разбудил НАТО «электрошоком» — Макрон Макрон: Путин разбудил НАТО «электрошоком» — спецоперацией на Украине РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин, начав спецоперацию на Украине, «разбудил» НАТО «сильнейшим электрошоком». Такое мнение высказал французский лидер Эммануэль Макрон, выступая в Братиславе. Его процитировала газета Le Point.

«Сегодня нам нужно всеми силами помочь Украине провести эффективное контрнаступление», — заявил Макрон.

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Президент Франции добавил, что необходимо усилить военную помощь Украине, так как на карту поставлена «возможность избранного и, следовательно, прочного мира». Запад должен предоставить «ощутимые и надежные» гарантии безопасности Украине, подчеркнул Макрон в своем выступлении. Он пообещал, что усиление военной помощи Украине станет предметом коллективного обсуждения в ближайшее время.

На форуме по безопасности Globsec Макрон заявил, что в случае провала украинского контрнаступления, Запад обязан «откалибровать» военную поддержку в сторону увеличения. Он предупредил, что конфликт может иметь затяжной характер и к этому нужно готовиться.