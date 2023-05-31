Мир 31 мая 2023, 22:29 Запад пересмотрит поддержку ВСУ при провале контрнаступления — Макрон Президент Франции Макрон: Запад «откалибрует» помощь ВСУ в случае провала контрнаступления РИА «Новости»

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Западные страны должны будут пересмотреть военную помощь Украине, если ВСУ потерпят неудачу в контрнаступлении. В целом, Запад должен учитывать, что конфликт может затянуться надолго и в связи с этим «проанализировать природу своей поддержки». Такое заявление президент Франции Эммануэль Макрон сделал на форуме по безопасности Globsec. Его слова привел ТАСС.

«Мы должны подготовиться к тому, что этот конфликт затянется, к последствиям такого развития событий», — сказал он.

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Макрон заявил, что надеется на успех анонсируемого контрнаступления. Но если ВСУ провалят его, то западные лидеры решат, «как откалибровать» военную помощь. При этом, по словам президента, об уменьшении поддержки речь не идет. Это приведет к тому, что «время будет на стороне России».

Ранее французский политик Флорина Филиппо заявил, что Макрон помешан на президенте Украины Владимире Зеленском. Он сказал, что стране дорого обходятся «все эти макроно-зеленскианские выходки», и призвал остановить «манию» президента.