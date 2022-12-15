Важное 15 декабря 2022, 15:23 Путин рассказал о просчете Запада в отношении России Президент Путин: Запад ошибся, рассчитывая на разрушение экономики России Пресс-служба Кремля

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Западные страны рассчитывали на разрушение российской экономики, заявил президент Владимир Путин. По его словам, их расчет не оправдался, сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства выступил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Путин рассказал, что против России развернули беспрецедентную санкционную агрессию. Ее целью он назвал разрушение национальной экономики. Президент напомнил, что западные страны хотели осуществить это через грабеж валютных резервов страны, чтобы спровоцировать инфляцию.

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«Этот расчет, как мы видим, как, собственно, все видят, не оправдался», — подчеркнул Владимир Путин.

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По словам президента, представители власти и бизнесмены проявили профессионализм, а простые россияне — сплоченность и ответственность. Благодаря предпринимаемым действиям в стране удалось стабилизировать ситуацию, добавил Путин.

В ходе заседания он рассказал, что российский рубль по итогам года одной из самых крепких мировых валют. По словам президента, уровень цен в России после весеннего всплеска практически не изменился.