Деньги 15 декабря 2022, 15:28 Российский рубль стал одной из самых сильных мировых валют с начала года Путин: рубль стал одной из самых крепких валют мира с начала 2022 года РИА «Новости»

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Российский рубль стал одной из сильнейше мировых валют с начала года. Об этом 15 декабря заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Трансляцию проводит РИА «Новости».

«Российский рубль стал одной из самых сильных валют мира с начала года», — сказал он.

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Уровень цен в стране, по его словам, после серьезного всплеска в марте-апреле почти не изменился. Глава государства назвал снижение уровня бедности в России до 10,5% «движением в правильном направлении».

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В уходящем году доходы людей с минимальными заработками увеличились на 27,8%.

По данным RT, президент сообщил, что по итогам года прогнозируется снижение ВВП около на 2,5%. Некоторые западные и российские эксперты предрекали падение российской экономики на 20%, но этого не случилось, подчеркнул он. Путин добавил, что против РФ на Западе развернули беспрецедентную санкционную агрессию. Ее целью было разрушение национальной экономики.