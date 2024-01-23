Мир 23 января 2024, 14:27 Путин рассказал о мощности строящейся Росатомом АЭС в Египте Путин: АЭС «Эль-Дабаа» обеспечит 10% энергопотребления Египта РИА «Новости»

Читать 360tv в

Энергоблоки на реакторах АЭС «Эль-Дабаа» в Египте ежегодно смогут производить до 37 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Об этом заявил президент Владимир Путин во время видеоконференции, сообщил «Первый канал».

Реализованная Росатомом АЭС будет обеспечивать порядка 10% энергопотребления Египта, указал российский лидер.

Реклама

«Росатом возводит в Египте сразу четыре энергоблока АЭС общей мощностью 4800 мегаватт», — указал Путин.

Глава государства добавил, что строительство первой АЭС в Египте стало важнейшим проектом для российско-египетских отношений. По его словам, сотрудничество между двумя странами продолжает развиваться.

«Египет, действительно, наш близкий друг и стратегический партнер», — подчеркнул российский лидер.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что глава государства в ближайшие дни планирует совершить ряд региональных поездок и международных контактов. Президент также проведет встречу со студентами.