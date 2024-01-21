Власть 21 января 2024, 15:41 Стали известны планы Путина на следующую неделю Путин на следующей неделе встретится со студентами РИА «Новости»

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У президента России Владимира Путина на следующей неделе запланирована встреча со студентами. Он также примет участие в мероприятии, посвященном Году семьи. Об этом в Telegram-канале сообщил журналист Павел Зарубин.

Путин также примет участие в церемонии заливки бетона на четвертом энергоблоке АЭС «Эль-Дабаа» в Египте, строительство которого реализует Росатом. При этом формат его участия журналист не уточнил.

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По его словам, график у российского лидера будет насыщенным. Ожидаются региональные поездки и международные контакты.

Путин после короткого перерыва на зимних каникулах совершил поездку на Чукотку, где проехался по зимнику на вездеходе. Также президент принял участие в работе Совбеза России, где ему представили доклад о реализации Концепции внешней политики страны.