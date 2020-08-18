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    18 августа 2020, 18:29

    Путин рассказал Лукашенко о разговоре с Меркель и Макроном по белорусскому вопросу

    Андрей Иванов

    Президент России Владимир Путин поделился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, что обсудил с лидерами Германии и Франции ситуацию в Белоруссии. Об этом сообщило агентство БелТА.
    Путин рассказал Лукашенко о разговоре с Меркель и Макроном по белорусскому вопросу

    «Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о его переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в части, касающейся ситуации в Белоруссии», — говорится в сообщении агентства.

    Путин и Лукашенко созвонились в третий раз после президентских выборов в Белоруссии 18 августа.

    Путин рассказал Лукашенко о разговоре с Меркель и Макроном по белорусскому вопросу | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Ранее российский лидер обсудил ситуацию в Белоруссии с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Меркель заявила, что белорусские власти должны «отказаться от применения силы против мирных демонстрантов, немедленно выпустить политических заключенных и вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом».

    Путин назвал неприемлемыми попытки любого вмешательства во внутренние дела Белоруссии.

    Массовые протесты оппозиции и стычки с силовиками начались в Белоруссии 9 августа, после того как на выборах президента победил Лукашенко. По данным республиканского ЦИК, он набрал 80,1% голосов, а его соперница Светлана Тихановская — 10,1%.

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