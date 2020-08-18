Путин рассказал Лукашенко о разговоре с Меркель и Макроном по белорусскому вопросу

«Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о его переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в части, касающейся ситуации в Белоруссии», — говорится в сообщении агентства.

Путин и Лукашенко созвонились в третий раз после президентских выборов в Белоруссии 18 августа.

Источник фото: телеканал «360»

Ранее российский лидер обсудил ситуацию в Белоруссии с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Меркель заявила, что белорусские власти должны «отказаться от применения силы против мирных демонстрантов, немедленно выпустить политических заключенных и вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом».

Путин назвал неприемлемыми попытки любого вмешательства во внутренние дела Белоруссии.

Массовые протесты оппозиции и стычки с силовиками начались в Белоруссии 9 августа, после того как на выборах президента победил Лукашенко. По данным республиканского ЦИК, он набрал 80,1% голосов, а его соперница Светлана Тихановская — 10,1%.