Путин и Меркель обсудили ситуацию после выборов в Белоруссии

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель. Лидеры двух стран обсудили ситуацию, которая сложилась в Белоруссии после президентских выборов.

Меркель во время беседы с Путиным заявила, что руководство Белоруссии должно прекратить насилие и освободить всех политических заключенных.

«Канцлер подчеркнула, что белорусское правительство должно отказаться от применения силы против мирных демонстрантов, немедленно выпустить политических заключенных и вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом, чтобы преодолеть кризис», — приводит ТАСС слова официального представителя Кабинета министров Германии Штеффена Зайберта.

Ранее Зайберт заявил, что «необходим национальный диалог между правительством, оппозицией и обществом, чтобы преодолеть кризис в Белоруссии».

Ситуация в Белоруссии обострилась после сообщения ЦИК республики о результатах президентских выборов 9 августа. По данным Центризбиркома, Лукашенко набрал 80,1% голосов, а Светлана Тихановская — 10,1%. Когда белорусы узнали об этом, в стране начались массовые протесты, которые переросли в стычки с силовиками.