Мир 11 декабря 2022, 15:05 Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом Президенты Путин и Эрдоган обсудили по телефону энергетику, Сирию и зерновой коридор РИА «Новости»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, обсудив вероятность поставки через зерновой коридор других видов продовольствия. Об этом РИА «Новости» сообщили в администрации турецкого лидера.

Эрдоган сообщил Путину, что потенциал по вывозу украинского зерна составляет 13 миллионов тонн для нуждающихся стран.

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«Россия и Турция постепенно могут начать совместную работу по вывозу других товаров и продуктов питания в рамках зернового коридора», — сказано в сообщении администрации турецкого лидера.

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Кроме того, главы государств обсудили вопросы энергетической безопасности и дали оценку мерам по борьбе с международным терроризмом.

Ранее Эрдоган заявлял, что готов предоставить площадку Россией и Украине для мирных переговоров. Он призвал страны начать диалог по достижению долгосрочного мира и урегулированию кризиса.

Турецкий лидер напомнил, что при его посредничестве государства неоднократно обменивались военнопленными.