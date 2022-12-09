Мир 09 декабря 2022, 13:43 Эрдоган анонсировал телефонные переговоры с Путиным и Зеленским 11 декабря Президент Турции Эрдоган объявил о переговорах по зерну с Путиным и Зеленским 11 декабря РИА «Новости»

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Вопрос решения зернового кризиса обсудит в телефонных переговорах президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с российским лидером Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским в ближайшее воскресенье, 11 декабря. Как сообщило агентство Anadolu, с таким заявлением Эрдоган выступил на международном форуме телекомпании TRT.

Он пояснил, что кризис на Украине и последствия пандемии коронавирусной инфекции привели к росту напряженности в мире, но сильнее всего пострадали регионы, находящиеся рядом с Турцией. Он пояснил, что для разрешения экономического и гуманитарного кризиса необходимо вести диалог.

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Эрдоган подчеркнул, что в воскресенье, 11 декабря, проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным по теме зернового коридора. Также у него запланирована беседа с украинскими лидером Владимиром Зеленским.

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«В воскресенье планирую поговорить с [президентом РФ Владимиром] Путиным по вопросу урегулирования зернового кризиса. Этот же вопрос обсудим с [президентом Украины Владимиром] Зеленским», — заявил турецкий лидер.

Он добавил, что Стамбул снова готов предоставить площадку для переговоров России и Украины по урегулированию кризиса и достижению долгосрочного мира. Эрдоган подчеркнул, что при посредничестве Турции страны договорились об обмене пленными.