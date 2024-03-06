Мир 06 марта 2024, 23:57 Путин прокомментировал присоединение Черногории к санкциям против России Путин назвал популизмом присоединение Черногории к антироссийским санкциям РИА «Новости»

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Черногория всегда была близким государством для России, ее присоединение к антироссийским санкциям — это вещь популистского характера. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи, передало РИА «Новости».

«Мы понимаем, в какой ситуации находится сейчас Черногория, поэтому, как вы понимаете, присоединение к санкциям не имеет на нас никакого воздействия, это все вещи чисто популистского характера», — сказал глава государства.

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По его словам, жители Черногории всегда были близки к россиянам по культуре и вере.

Ранее стало известно, что европейские страны обяжут указывать в договорах с контрагентами ограничения на реэкспорт санкционных товаров в Россию. Таким образом ЕС ввел в торговлю принцип No Russia и попытался перекрыть пути поставок. В список запрещенных товаров входят летательные и космические аппараты, авиационное топливо, турбовинтовые двигатели, а также боевое стрелковое оружие.

По мнению доцента МГУ Магомета Яндиева, указания Евросоюза выполнить будет очень трудно. Американским и немецким посольским работникам придется обзванивать все компании, обыскивать склады и приезжать в офисы, чтобы проверить выполнение требований, однако «вряд ли им это позволят сделать».