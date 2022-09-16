Путин прибыл на заседание Совета глав государств-членов ШОС | 360°

Все новости

Мир

16 сентября 2022, 09:50

Китайцы высмеяли «мудрость» Борреля за сравнение санкций против России с диетой

Мир

16 сентября 2022, 09:50

«Кем она себя возомнила?». Французы раскритиковали главу Еврокомиссии за слова о Путине

Реклама

Спецоперация

16 сентября 2022, 09:43

Украинские военные попали в тактическое окружение у границ Херсонской области

Мир

16 сентября 2022, 09:37

Ограничение на въезд в Латвию для россиян с шенгеном заработает с 19 сентября

Подмосковье

16 сентября 2022, 09:36

Светофор установят на перекрестке Ивановской и Заречной улиц в Химках для ликвидации пробок

Спецоперация

16 сентября 2022, 09:36

Столтенберг заявил о снижении запасов оружия у НАТО из-за поставок Украине

Мир

16 сентября 2022, 09:35

Эрдоган заявил о готовности встретиться с Асадом на полях саммита ШОС

Мир

16 сентября 2022, 09:27

Киргизия и Таджикистан заявили ОДКБ, что готовы к переговорам

Мир

16 сентября 2022, 09:21

Бывшая сотрудница Пентагона заявила, что союз России и Китая угрожает гегемонии США

Мир

16 сентября 2022, 08:46

Путин прибыл на заседание Совета глав государств-членов ШОС

Кремль: президент России Путин приехал на заседание Совета глав государств-членов ШОС

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин прибыл на предстоящее заседание Совета глав государств-членов Шанханской организации сотрудничества, которое проходит в Самарканде. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Перед заседанием главы стран-членов ШОС сделали совместное памятное фото.

Реклама

Саммит ШОС стартовал накануне. Путин встретился с коллегами из Узбекистана, Китая, Монголии, Турции, Ирана, Пакистана, Киргизии и других государств.

Реклама

ШОС основана в 2001 году, в нее входят Россия, Китай, Индия, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Также заявку на вступление в ШОС подала Белоруссия.

Странами-партнерами ШОС являются Турция, Армения, Непал, Азербайджан, Камбоджа и Шри-Ланка. Наблюдателями выступают Белоруссия, Иран, Афганистан и Монголия.

Днем ранее Путин провел встречу с лидером Китая Си Цзиньпином. Глава государства поблагодарил КНР за взвешенную позицию в ситуации на Украине и отметил тщетность западных стран выстроить однополярную картину мира.

Россия

Владимир Путин

2

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама