Путин прибыл на заседание Совета глав государств-членов ШОС | 360°

Мир 16 сентября 2022, 08:46 Поделиться Telegram

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Viber Путин прибыл на заседание Совета глав государств-членов ШОС Кремль: президент России Путин приехал на заседание Совета глав государств-членов ШОС

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Президент России Владимир Путин прибыл на предстоящее заседание Совета глав государств-членов Шанханской организации сотрудничества, которое проходит в Самарканде. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Перед заседанием главы стран-членов ШОС сделали совместное памятное фото.

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Саммит ШОС стартовал накануне. Путин встретился с коллегами из Узбекистана, Китая, Монголии, Турции, Ирана, Пакистана, Киргизии и других государств.

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ШОС основана в 2001 году, в нее входят Россия, Китай, Индия, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Также заявку на вступление в ШОС подала Белоруссия.

Странами-партнерами ШОС являются Турция, Армения, Непал, Азербайджан, Камбоджа и Шри-Ланка. Наблюдателями выступают Белоруссия, Иран, Афганистан и Монголия.

Днем ранее Путин провел встречу с лидером Китая Си Цзиньпином. Глава государства поблагодарил КНР за взвешенную позицию в ситуации на Украине и отметил тщетность западных стран выстроить однополярную картину мира.

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