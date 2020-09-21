Шансы на продление договора СНВ-3 оценили в России

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает, что Договор о стратегических наступательных вооружениях, скорее всего, не будет продлен. Старое соглашение перестанет действовать 5 февраля 2021 года.

«По моей оценке, шансы на продление ДСНВ минимальны», — сообщил РИА «Новости» дипломат.

По мнению Рябкова, в договоре отсутствуют системы, над которыми сейчас трудятся США. Однако он подчеркнул, что у российской стороны есть все необходимое для обеспечения безопасности при любом развитии событий, что позволяет не участвовать в гонке вооружений, сообщает радио Sputnik.

Россия и США подписали договор СНВ-3 в 2011 году. Документ подразумевает сокращение у двух стран запаса ядерного оружия. При этом Россия и Америка должны обмениваться информацией о числе боеголовок и носителей дважды в год. Владимир Путин ранее предлагал продлить соглашение еще на пять лет, но без предварительных условий. В США тем временем планируют включить в договор третью сторону — Китай.

Ранее дипломат сказал, что заявления спецпосланника президента США Маршалла Биллингсли о «новых условиях» по СНВ-3 считает ультимативными. Также он заявил, что не согласен с включением Китая в договор.