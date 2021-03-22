Путин предложил Байдену открытый разговор, но тот оказался

США не поддержали предложение российского президента Владимира Путина о проведении разговора с президентом Штатов Джо Байденом по видеосвязи в открытом режиме. Об этом сообщили в МИД РФ.

«С сожалением констатируем, что американская сторона не поддержала предложение президента России В. В. Путина о проведении разговора с президентом США Джозефом Байденом 19 или 22 марта сего года в формате видеоконференции в открытом режиме для обсуждения накопившихся двусторонних проблем, а также тематики стратегической стабильности», — сказано сайте российского внешнеполитического ведомства.

Министерство иностранных дел России подчеркнуло, что, таким образом, еще одна возможность для поиска выхода из-за тупика в российско-американских отношениях упущена. Ответственность за это полностью лежит на Соединенных Штатах.

Международный скандал вызвало интервью Джо Байдена, которое он дал на прошедшей неделе. Демократ утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли Путина «убийцей». Также глава Белого дома заявил, что российский лидер должен будет ответить за якобы вмешательство в президентские выборы в Штатах.

Путин отреагировал на слова коллеги: он пожелал президенту США здоровья и подчеркнул, что люди оценивают других по себе. Глава российского государства предложил Байдену продолжить дискуссию в прямом эфире в ближайшее время.