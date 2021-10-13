«Путин прав»: британцы обругали собственное правительство из-за газа

Президент России Владимир Путин в своем выступлении на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» заявил, что страны Евросоюза совершили ошибку, когда не стали заполнять свои хранилища летом, рассчитывая на краткосрочные контракты по поставкам энергоносителей.

Российский лидер напомнил, что «Газпром» выполняет все свои долгосрочные обязательства перед партнерами, которые постоянно получают газ. При этом он не исключил, что объемы поставок могут увеличить. Нехватка газа в Европе привела к резкому повышению цен на энергоносители до рекордных показателей. Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали действия собственного правительства за недальновидность и отметили, что российский лидер прав в своих заявлениях.

«Путин прав. Большинство европейских лидеров следует переместить на их реальный уровень — административную работу в офисе и менеджмент среднего звена», — написал один из читателей.

«Он прекрасно понимает, что должен продавать свой газ, потому что людям нужно использовать его для отопления и электричества», — написал в ответ другой комментатор.

Другой комментатор заявил, что Великобритании нужно перейти на атомную энергетику: «Она не требует выбросов и вырабатывает относительно дешевую электроэнергию после того, как завод будет построен. Проблема в том, кому нужна АЭС у порога», — объяснил он.

Один из пользователей заявил, что цены на газ в холодное время года всегда шли вверх из-за большого спроса.

«Если бы ЕС покупал и хранил газ летом, не было бы искусственного дефицита, вызывающего рост цен сейчас, когда погодные условия создают более высокий спрос», — не исключил он. В ответ ему напомнили, что премьер Великобритании Борис Джонсон доказывал, что хранить газ не нужно, все и так будет в порядке.

Пользователи поспорили, кто виноват в высоких ценах для газ. В ходе дискуссии они пришли к выводу, что вины России здесь точно нет. Но нашли нарушения в действиях США.

«Путин призывает всех подписать фиксированные контракты, чтобы этого не произошло, и строит два новых трубопровода, чтобы попытаться предотвратить этот дефицит. США потратили пять лет, пытаясь перекрыть эти трубопроводы с конкретной целью нанести ущерб европейским производителям высокими ценами на энергоносители», — подвел итог спору один из комментаторов.

Также он напомнил, что сейчас США, которые обещали обеспечить Евросоюз газом, если она откажется от «Северного потока — 2», не спешит на помощь, когда она так нужна.