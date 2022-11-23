Мир 23 ноября 2022, 02:53 Болсонару потребовал в суде аннулировать часть голосов на президентских выборах Президент Бразилии Болсонару попросил аннулировать часть голосов на проигранных выборах РИА «Новости»

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Президент Бразилии Жаир Болсонару обратился в Высший избирательный суд страны с просьбой аннулировать часть голосов на выборах, которые прошли в октябре. Об этом сообщил телеканал «CNN Brasil».

Он считает, что урны для голосования моделей UE2009, UE2010, UE2011, UE2013 и UE2015 функционировали некорректно. По данным телеканала, в поданном в TSE заявлении есть технический отчет о проверке, проведенной организацией Instituto Voto Legal. В ходе аудита специалисты выявили «доказательства неисправности электронных урн для голосования».

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Второй тур всеобщих выборов, в ходе которого граждане выбирали будущего президента страны и губернаторов 12 штатов, прошел в Бразилии 30 октября. По итогам голосования победил Луис Инасиу Лула да Силва, его поддержали 50,9% избирателей. А за консерватора Болсонару проголосовали 49,1%. Инаугурацию будущего президента проведут 1 января 2023 года. Лула да Силва уже занимал президентский пост с 2003 по 2010 года.

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