Президента России Владимира Путина поддерживают в его стране больше, чем американского лидера Джо Байдена в США. Об этом заявил китайский обозреватель Алекс Ло.

«Американские избиратели, столкнувшиеся с ростом цен на продукты питания и топливо, скорее разочаруются в Джо Байдене, чем русские в Путине», — написал журналист в своей статье для South China Morning Post.

Он также отметил, что США выбрали неправильную стратегию по отношению к Китаю. По словам Ло, американцы слишком поздно поняли свою глобальную стратегическую ошибку. Сейчас США пытаются расколоть сотрудничество между Россией, Китаем и Ираном. Еще обозревателя удивили «сказки США» о влиянии Китая на Россию по вопросу спецоперации на Украине.

«Реальность такова, что перед Китаем, во-первых, не стоит такого выбора, а во-вторых, он неспособен влиять на такие решения», — заключил Ло.

Как заявил политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, сейчас Китай становится главным претендентом на роль нового геополитического лидера. Задача России заключается в том, чтобы «попасть под китайский зонтик».