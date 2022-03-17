Грядет союз Китая и России. Каким будет новый геополитический расклад мира

Спецоперация на Украине повлечет за собой долгосрочные геополитические последствия. Эксперты предсказывают ослабевание Евросоюза и США. Россия найдет союзников в лице Китая и Индии. А страны Ближнего Востока поделятся на разные лагеря.

Новый миропорядок

Украинский кризис уже повлек за собой ряд последствий, включая закрытое воздушное пространство и целый пакет санкций. Однако, как указал «360» руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов, член Экспертного клуба «Дигория» Алексей Ярошенко, данные события будут иметь более долгосрочные геополитические последствия, чем может показаться.

Россия в рамках этой спецоперации возвращается на мировую арену в роли крупного игрока. Она повышает свой уровень влияния на геополитические процессы, даже если Запад делал все, чтобы не допустить этого.

По словам политолога Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, российской-украинский кризис возник из-за Запада, который сделал то, что умеет лучше всего — натравил своих соперников друг на друга. Для него союз России и Украины был опасен, потому что он обладал огромным территориальным пространством от Европы до Владивостока.

ЕС и США не волновало то, что речь идет о двух разных странах с разным потенциалом. Им было важно расколоть это пространство и натравить одну часть на другую. Они с этой задачей справились отлично, и впредь будут действовать так же, и России важно помнить об этом по ходу построения новых взаимоотношений.

Китай и Россия

Главным претендентом на роль нового геополитического лидера является Китай. Он давно ведет борьбу с США, чьи позиции слабеют с каждым днем.

«Противоборство США и Китая — это есть основной элемент противоборства будущего. Задача России попасть под китайский зонтик. Это объективно наиболее удобная позиция», — подчеркнул Брутер.

В Европе она всегда будет подвергаться давлению и считать чужой, а с Китаем таких проблем не будет. Он никогда не станет претендовать на Россию или на то, чтобы в ней что-то изменить. Для Китая важно, чтобы Россия играла на его стороне, но в остальных вопросах она может сохранять максимальную автономию.

При этом если говорить именно об альянсе России и Китая, а не о стратегическом партнерстве, то там еще нужно проделать много работы. Необходимо создать общую программу, видение и картинку, что была бы привлекательна для других, а также нужен единый механизм реакции и общие структуры.

Индия и Ближний Восток

По мнению Брутера, еще одной важной фигурой на геополитической арене станет Индия. При этом она не будет занимать чью-либо сторону, стараясь встать в выгодную для себя нейтральную позицию. Ее безусловно будут пытаться использовать в играх против Китая, но это долго не продлится, поскольку Индия понимает, что от отношений с Китаем очень сильно зависят ее экономические перспективы.

Помимо Китая для России важно будет создать хорошие отношения с Индией, Бразилией и Индонезией. Это наиболее субъектные государства за пределами Запада. И он обязательно попробует стравить их между друг другом. Россия в отношениях с этими странами должна быть очень осторожной, чтобы не допустить излишних внутренних напряжений.

«Она также должна принять, что ее демография меньше, чем у остальных государств, а значит она не сможет в этом союзе занять ведущую роль, но с учетом ее географии и истории Россия может играть координирующую роль», — сказал «360» политолог.

Страны Ближнего Востока тоже будут пытаться играть свою игру, причем их отношение будет отличаться от страны к стране. Например, Сирия, Ливан, в значительной степени Иран будут на стороне России, а Саудовская Аравия и ОАЭ — на стороне США, но при этом будут пытаться сохранять внутреннюю коммуникацию и некие отношения, которые позволят им сохранять определенную независимость от всех.

Судьба ЕС

Евросоюз в новой картине мира продолжит ослабевать, но не распадется. Свой раскол он уже пережил с уходом Великобритании. В нынешнем ЕС есть три стабильных донора — Германия, Нидерланды и Австрия. Есть стабильные получатели — это страны Восточной Европы, а также Испания и частично Италия. Распадаться они не будут, потому что повода нет.

«ЕС представляет собой сейчас некое минимальное соглашение между странами, считающими себя на одной стороне барьера. Уйти оттуда де-юре могут многие, а де-факто никто не хочет, потому что все при этом что-то потеряют и вряд ли приобретут», — заявил Брутер.

Эти страны не Великобритания, которая исторически находилась отдельно и имела собственную повестку. Для того, чтобы уходить нужна альтернатива, а ее нет, и никто ее не создаст. При этом ЕС не будет становиться сильнее, потому что он, как видно по украинскому кризису, не имеет единого видения своей перспективы. К тому же экономика ЕС многое теряет из-за разлома с Юго-Восточной Азией.

Конец США

Еще недавно США руководили миропорядком, но это ни к чему хорошему не привело, и этому скоро придет конец. Так считает политолог Ярошенко. По его словам, геополитика при США характеризовалась двумя вещами: несправедливостью и небезопасностью.

Несправедливость была в том, что США принимали все ключевые решения по международным делам, политике, безопасности и экономике, не учитывая интересы других стран и народов. А небезопасность проявилась сразу в нескольких сферах.

«Во-первых, небезопасность в военной сфере, которую мы наблюдали во множестве начавшихся конфликтов по их инициативе. Более десятка стран пережили разруху и войну по вине США, в том числе на Ближнем Востоке», — сказал эксперт «360».

Еще была небезопасность в экономической сфере. Живое этому доказательство — кризис 2008 года. А небезопасность в сфере здравоохранения доказала пандемия.

Ко всему прочему украинский кризис серьезно влияет на внутреннее состояние США. Связанные с ним экономические процессы снижают уровень жизни рядовых американцев, которые привыкли к высокому уровню потребления.

«Это в ближайшее время вызовет серьезнейшие социальные протесты по принципу BLM. Им нужен лишь повод, чтобы начать дестабилизировать ситуацию внутри страны, и он у них появится из-за неграмотной экономической политики и санкций в отношении России», — подчеркнул Ярошенко.

Политолог Брутер также указал на то, что в скором времени США не выдержат долгой конкуренции с Китаем и Индией, потому что они не смогут постоянно натравливать эти две страны друг на друга.