Путин поддержал прием Белоруссии в ШОС | 360°

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Путин поддержал прием Белоруссии в ШОС

Президент России Путин поддержал начало приема Белоруссии в ШОС

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Россия поддерживает предложение включить Белоруссию в состав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом на полях саммита ШОС в Самарканде заявил российский президент Владимир Путин, написал ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что Россия всегда поддерживала полноформатное участие Белоруссии в ШОС.

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«Это наш ближайший союзник и стратегический партнер. Мы поддержим решение о начале приема Белоруссии в состав членов ШОС», — сказал президент.

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По мнению Путина, участие Белоруссии укрепит возможности организации в гуманитарных областях, сфере безопасности, экономике и политике.

Российский лидер добавил, что страна приветствует предоставление партнерского статуса в ШОС Саудовской Аравии, Катара и Египта, а также начало процедуры получения этого статуса ОАЭ, Мьянмой, Мальдивами, Кувейтом и Бахрейном.

Ранее Путин сообщил, что страны ШОС сотрудничают между собой на лишенных эгоизма принципах, уважая национальные интересы и суверенитет друг друга, написал RT.

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